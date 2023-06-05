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Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле Белгородской области

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Фото: ТАСС/Алексей Гавриш
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Мирный житель пострадал в результате обстрела энергообъекта в Белгородской области в ночь на 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги», — отметил Гладков в публикации.

Один из энергообъектов в Белгородской области попал под обстрел ранее этим же днем, 5 июня. После атаки произошло возгорание. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать сброшенное с беспилотника взрывное устройство.

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Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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