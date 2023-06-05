В Индии молодожены умерли на следующий день после свадьбы из-за сердечного приступа
На севере Индии в штате Уттар-Прадеш молодожены скончались в один день сразу после свадьбы. Причиной стал сердечный приступ, сообщает издание India Today в воскресенье, 4 июня.
Инцидент произошел 30 мая в одном из поселений района Бахрайч, где молодая пара сыграла свадьбу. После того как торжественное мероприятие закончилось, 22-летний мужчина уединился в комнате со своей 20-летней женой.
«Однако их нашли мертвыми на следующее утро», — пишет издание.
Согласно результатам судмедэкспертизы, у обоих смерть наступила вследствие сердечного приступа. Информация также подтверждена местной полицией.
Пара кремирована в родной деревне жениха.
Другие подробности случившегося не разглашаются.
Ранее, 15 мая, в Италии женщина умерла из-за остановки сердца, пробыв 31 год в коме. Причиной введения в кому стала черепно-мозговая травма, полученная в результате аварии. Муж женщины навещал ее в клинике каждый день до самой смерти.