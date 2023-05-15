В Италии женщина умерла после 31 года комы

В Италии 10 мая женщина умерла из-за остановки сердца, пробыв 31 год в коме. Об этом написало издание LADBible 15 мая.

В 1991 году Мириам Висинтин врезалась на машине в столб в канун Рождества. Она получила неоперабельную черепно-мозговую травму и была на грани смерти, но врачам удалось сохранить ей жизнь в клинических условиях. Женщину перевели в дом-интернат La Madonnina, там содержатся нуждающиеся в жизненно важном лечении. После этого пострадавшую поместили в другой дом престарелых Casa Sturm. Последние два месяца Висинтин провела в больнице из-за плеврального выпота — скопления жидкости в легких.

Муж Висинтин Анджело Фарина навещал свою супругу каждый день, как сообщило издание, все эти годы.

30 апреля газета New York Post написала о том, что полицейский из Нью-Йорка скончался после 33 лет комы. На Троя Паттерсона напали трое вооруженных мужчин еще в 1990 году, они выстрелили ему в голову, пытаясь отнять $20. В момент нападения правоохранителю было 27 лет, шесть из них он прослужил в полиции. На его счету было семь благодарностей за работу. В 2016 году, пока он находился в больнице, получил звание детектива.