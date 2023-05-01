В Нью-Йорке скончался пролежавший 33 года в коме полицейский

Полицейский из Нью-Йорка скончался после 33 лет, проведенных в коме. Об этом сообщила 30 апреля газета New York Post (NYP).

Отмечается, что на Троя Паттерсона напали трое вооруженных мужчин еще в 1990 году, они выстрелили ему в голову, пытаясь отнять $20. В момент нападения правоохранителю было 27 лет, шесть из них он прослужил в полиции. На его счету было семь благодарностей за работу.

В 2016 году, пока он находился в больнице, получил звание детектива.

Злоумышленники скрылись после стрельбы, оставив бумажник Паттерсона на месте происшествия. Трое подозреваемых — Винсент Роббинс, Трейси Кларк и Дариен Кроуфорд — были арестованы.

Роббинсу сейчас 53 года, он был признан виновным в нападении и попытке ограбления и приговорен к тюремному заключению. В 2000 году его освободили.

Предполагаемый стрелок Кларк также предстал перед судом по этому делу. При этом против Кроуфорда обвинений нет.

В октябре прошлого года местные СМИ штата Северная Каролина сообщили о смертельном ранении полицейского, который не находился при исполнении служебных обязанностей. Он погиб в результате массовой стрельбы в Роли.