Полицейский погиб в результате массовой стрельбы в США

Полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, погиб в результате массовой стрельбы в Роли (штат Северная Каролина). Об этом 13 октября сообщает FOX3 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники полицейского управления города Роли находятся на месте стрельбы.

По предварительным данным, несколько человек были застрелены в разных местах в восточной части Роли. Отмечается, что некоторые пострадавшие получили серьезные ранения.

Пользователи Twitter пишут, что подозреваемый был одет в камуфляж и вооружен винтовкой.

Однако полиция сообщает, что подозреваемый не найден, правоохранители продолжают поиски.

Местных жителей попросили оставаться в своих домах и немедленно набрать службу 911, если они заметят кого-либо подозрительного.

Ранее в этот день в американском городе Бристоль в штате Коннектикут произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских, еще один тяжело ранен.

Накануне в Филадельфии 19-летний мужчина ранил трех бойцов спецназа и был убит. Как сообщалось, сотрудники полиции прибыли для ареста мужчины, подозреваемого в убийстве. Он забаррикадировался в доме и стал отстреливаться. В результате этого два офицера получили ранения в ногу, еще один — в грудь.