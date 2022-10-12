Мужчина ранил трех бойцов спецназа при попытке задержания в США

19-летний мужчина ранил трех бойцов спецназа и был убит в Филадельфии. Об этом 12 октября сообщил Fox News.

Стрельба произошла рано утром в этот день. Сотрудники полиции прибыли для ареста мужчины, подозреваемого в убийстве. Он забаррикадировался в доме и стал отстреливаться от сотрудников правопорядка. Позднее его объявили мертвым.

В результате перестрелки два офицера получили ранения в ногу, еще один — в грудь. Их состояние оценивается как стабильное, двое из них выпишутся из больницы в течение дня.

Ранее, 9 октября, при стрельбе у ночного клуба в Тампе один человек погиб и шесть пострадали. Сначала между двумя группами людей произошла словесная перепалка, после чего они вышли на улицу, и один из них начал стрелять.

29 сентября в школе города Окленд в Калифорнии произошла стрельба. В результате нее пострадали не менее пяти человек. Предполагается, что стрелявших было трое. Правоохранительные органы считают, что злоумышленники успели покинуть территорию школы.