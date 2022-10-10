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Один человек погиб и шесть пострадали при стрельбе во Флориде

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Во Флориде при стрельбе у ночного клуба один человек погиб и шесть пострадали. Об этом сообщило издание ANI News в воскресенье, 9 октября.

В полиции отметили, что инцидент произошел около бара в центре города Тампа. Сначала между двумя группами людей началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу и один из них начал стрелять.

Шестерых пострадавших, в числе которых четверо мужчин и две женщины, доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. В публикации отмечается, что участников произошедшего не арестовали и их личности также не сообщаются.

Правоохранительные органы занимаются расследованием дела.

Ранее, 4 сентября, полиция округа Принс-Джордж сообщила, что в магазине 7-Eleven в Капитолийских высотах в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате погиб мужчина, еще трое получили ранения. Отмечалось, что мужчина скончался уже в больнице, куда был доставлен с остальными пострадавшими.

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