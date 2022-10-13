В США мужчина застрелил двоих полицейских

В американском городе Бристоль в штате Коннектикут произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских, еще один тяжело ранен. Об этом полиция штата сообщила в Twitter.

«Двое служащих полиции были застрелены насмерть, еще один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

За день до этого, 12 октября, в американском городе Филадельфия 19-летний мужчина ранил трех бойцов спецназа и был убит. Как сообщалось, сотрудники полиции прибыли для ареста мужчины, подозреваемого в убийстве. Он забаррикадировался в доме и стал отстреливаться. В результате этого два офицера получили ранения в ногу, еще один — в грудь. Их состояние оценивалось как стабильное.

9 октября при стрельбе у ночного клуба в Тампе один человек погиб и шесть пострадали. Сначала между двумя группами людей произошла словесная перепалка, после чего они вышли на улицу и один из них начал стрелять.