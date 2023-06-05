В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте

В Белгородском районе произошло возгорание на одном из энергетических объектов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 июня.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор указал, что на месте работают оперативные службы. Точная причина происшествия устанавливается.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими националистами ужесточились в конце мая.

4 июня Гладков сообщил, что в результате атаки украинских боевиков по селу Муром загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Также были повреждены здание Дома культуры, школа и детский сад.