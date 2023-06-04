Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Мурома

Украинские боевики обстреляли село Муром Белгородской области. Об этом заявил вечером в воскресенье, 4 июня, глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Также есть повреждения в здании Дома культуры, школы и детского сада.

До этого Гладков сообщал о срабатывании системы противовоздушной обороны в Белгороде.

Ранее, 3 июня, Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при обстреле Белгородской области со стороны украинских боевиков. По его словам, с самого утра под атакой ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа.

До этого стало известно, что три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками Соболевки. Жители села рассказали «Известиям» подробности обстрела.

Кроме того, военкор Александр Сафиулин показал воронку размером примерно 3x5 м, которая осталась в Соболевке от атаки украинских войск 2 июня. По его словам, соседние населенные пункты обстреливали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», однако такие последствия, как в Соболевке, не остаются от подобных снарядов.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.