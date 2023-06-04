Реклама
Прямой эфир
Мир
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС 4 июня
Спорт
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
Мир
Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером России
Общество
В Москве прошел международный благотворительный турнир по гольфу
Армия
Российские военные прорвали оборону ВФУ для освобождения населенного пункта
Мир
Вице-премьер РФ Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+
Мир
На Украине заявили о нехватке вооружения для начала контрнаступления
Мир
Экс-разведчик США рассказал о серьезной угрозе для ВСУ
Мир
Эрдоган сменил почти всех министров в правительстве Турции
Общество
Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя
Мир
В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами
Мир
Депутат рады обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя
Сюжет:

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Мурома

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики обстреляли село Муром Белгородской области. Об этом заявил вечером в воскресенье, 4 июня, глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Также есть повреждения в здании Дома культуры, школы и детского сада.

До этого Гладков сообщал о срабатывании системы противовоздушной обороны в Белгороде.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Ранее, 3 июня, Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при обстреле Белгородской области со стороны украинских боевиков. По его словам, с самого утра под атакой ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа.

До этого стало известно, что три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками Соболевки. Жители села рассказали «Известиям» подробности обстрела.

Кроме того, военкор Александр Сафиулин показал воронку размером примерно 3x5 м, которая осталась в Соболевке от атаки украинских войск 2 июня. По его словам, соседние населенные пункты обстреливали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», однако такие последствия, как в Соболевке, не остаются от подобных снарядов.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023