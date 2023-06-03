Три человека погибли при обстреле Соболевки Белгородской области

Три человека погибли, еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками села Соболевка Белгородской области 2 июня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Погибли три человека. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения различной степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

Он сообщил также, что всего за тот день в Соболевке было зафиксировано 18 прилетов снарядов «Града» по частному сектору.

По словам губернатора, в результате обстрела различные повреждения получили 24 домовладения, были также повреждены газопровод и линия электропередач.

В Белгороде, предварительно в результате работы ПВО, зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке, уточнил Гладков.

В конце мая украинские войска усилили обстрелы Шебекино.

Накануне правительство Белгородской области сообщило, что в Шебекинском городском округе запретили до 30 июня движение транспорта. Запрет был введен для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.