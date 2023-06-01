Защитная реакция: ВС России за день отбили три украинские атаки в Шебекино

В ночь на 1 июня украинские формирования предприняли попытку вторжения на территорию России недалеко от города Шебекино Белгородской области. В Минобороны заявили, что отражены были все три атаки и перейти границу противнику не удалось. Весь день небольшой приграничный город находится под обстрелом со стороны Украины, есть раненые среди жителей. Сейчас в Шебекино никого не впускают, а из-под обстрелов вывезли уже сотни женщин и детей . Принять шебекинцев готовы несколько регионов. 1 июня действия местных властей высоко оценил президент — своим указом Владимир Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского района Владимира Жданова.

Попытка вторжения

О попытке киевского режима провести теракт в городе Шебекино Белгородской области стало известно днем 1 июня. По данным Минобороны, примерно в три часа ночи до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения через границу в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", говорится в сообщении ведомства.

— Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику, — рассказали в Минобороны. — Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены.

В результате пересечь государственную границу ВФУ не удалось. На приграничной территории с украинской стороны уничтожено более 30 террористов, четыре бронированные машины, машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и пикап.

Перекрытие въезда в Шебекино, 1 июня 2023 года Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги

Несмотря на это, ситуация в Шебекино остается тяжелой: с ночи четверга находится под непрекращающимся огнем. «В 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города» , — уточнил утром глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

— Произошел первый взрыв, из-за него жена упала с кровати, — рассказал «Известиям» житель города Виктор Шевченко. — После этого выстрелы звучали каждые десять минут.

Под утро взрывы временно затихли, и тогда жители города смогли увидеть последствия атаки: разбитые стекла домов, поврежденные припаркованные машины. Пострадало помещение детской школы искусств , а сам прилет был в соседние гаражи, они практически полностью разрушены.

Позже атака возобновилась. В полдень результате прямого попадания загорелось здание общежития, разрушения есть и в здании администрации, рассказал глава региона. По его словам, после этого обстрела в городе пропал свет.

Виктор Шевченко добавил, что в результате нового обстрела ранен местный житель. В местной больнице «Известиям» рассказали, что пострадавших больше.

Последствия обстрела Шебекино, 1 июня 2023 года Фото: ТАСС/Стрингер

— Сегодня с 00 часов и до 14:30 к нам поступило 11 человек. 10 человек с городского округа Шебекино и один житель Борисовского района, — рассказал «Известиям» главный врач Белгородской больницы №2 Роман Проценко. — Все получили мино-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из 11 находятся в тяжелом состоянии , одному проводится операция, остальные — в отделении.

Он уточнил, что сейчас в больнице находится 27 мирных граждан с ранениями различной степени тяжести. Есть пациенты с отрывами конечностей.

Сообщения об обстрелах приходили из приграничного города и днем 1 июня. В настоящее время дорога на Шебекино полностью перекрыта, передал с места корреспондент «Известий». По городу ведется сильный обстрел, и пока он не затихнет, туда не пропустят даже местных жителей.

Нашли приют у соседей

Детей из города начали вывозить еще накануне — первую группу разместили в санатории под Воронежем . С утра по городу курсировали автобусы, которые собирали жителей. Те, у кого есть машины, добирались до места сбора самостоятельно.

В Белгороде для пострадавших оборудовали пункт временного размещения (ПВР) в спорткомплексе. На первом этаже всем, кто приехал оказывают медицинскую помощь, проводят смотр и в случае необходимости выдают медикаменты. Этот пункт рассчитан на 1250 человек, он самый крупный в городе, но помимо него сегодня разворачивают еще пять пунктов для приема жителей.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона «Белгород Арена» Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— После ПВР жители города будут переведены в постоянные пункты. Всего в Белгороде ПВР рассчитаны более, чем на трех тысяч человек, — рассказал мэр города Валентин Демидов.

Власти Белгорода приняли решение освободить выпускников от сдачи ЕГЭ. Разрабатывается механизм, который позволит им поступить в вузы без экзаменов.

Восемь регионов выразили готовность принять у себя жителей приграничных с Украиной районов Белгородчины , сообщил Вячеслав Гладков.

— Понимаю, что вопрос безопасности детей в двух округах — Грайворонском и Шебекинском — стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. Поэтому обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, а также Ставропольского края и республик Крым и Северная Осетия-Алания с просьбой помочь организовать летний отдых для наших детей и семей с маленькими детьми. Они все с большой радостью откликнулись на мою просьбу , за что я им безгранично благодарен, — рассказал он в соцсетях.

31 мая 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область. 1 июня 200 человек — мамы или бабушки с маленькими детьми — должны отправиться в Пензенскую область. В субботу регион покинут 600 человек: 300 грайворонцев уезжают в Ярославскую область и 300 шебекинцев — в Калужскую.

Вывоз детей из Шебекинского городского округа в оздоровительный лагерь «Ландыш» в Воронежской области, 31 мая 2023 года Фото: РИА Новости/Михаил Сергеев

— Сегодня поговорил с губернатором Липецкой области Игорем Георгиевичем Артамоновым, договорились о том, что 2 00 человек — это семьи с маленькими детьми — уедут в Липецкую область. И губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур также подтвердил, что готов принять 200 человек. Да, немножко далеко, но точно безопасно, — сообщил Вячеслав Гладков.

Сложное положение

Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Шебекино от министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и региональных властей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главу городского округа Шебекино Владимира Жданова президент наградил орденом Мужества — указ об этом опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества» , — говорится в тексте документа.

Правительство региона прорабатывает все возможные меры стабилизации ситуации.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов на командно-штабных комплексных учениях по работе общественного транспорта в случае чрезвычайной ситуации, Шебекино, Белгородская область Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Руководство области в лице губернатора все делает для того, чтобы как-то нормализовать обстановку, но положение сложное, — сообщил «Известиям» сенатор от Белгородской области, член комитета совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Евгений Саченко.

Высоко оценили действия белгородских властей и эксперты. В сложной ситуации руководители действуют четко, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Местные власти справляются с ситуацией, это абсолютно точно, — рассказал «Известиям» эксперт. — Конечно, сегодня сложно работать в таких условиях: одно дело — теория, когда формируются какие-то протоколы действий в тех или иных обстоятельств, а совершенно другое — практика, с которой, собственно, не сталкивались местные власти никогда.

Он подчеркнул, что награждение — это акт поддержки. Того же мнения придерживается и член СПЧ Александр Брод.

— Органы власти выделяют немалые средства для социальной поддержки пострадавших, восстановления жилья. Федеральные органы власти также оказывают серьёзную помощь региону, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Люди во время эвакуации после обстрела Шебекино со стороны ВСУ, 1 июня 2023 года Фото: ТАСС/Стрингер

Александр Брод обстрелы ВСУ Белгородской области, вылазки диверсионных групп считает проявлениями террористической сущности нелегитимного киевского режима, которые необходимо квалифицировать как военные преступления против мирных граждан.

Справка «Известий» Владимир Жданов родился в 1980 году, в 2002 окончил Серпуховский военный институт ракетных войск по специальности «стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов». В 2008 глава Шебекинского района окончил Белгородский госуниверситет по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2015 года Владимир Жданов занимал пост главы администрации губернатора Белгородской области. Но уже 26 декабря 2018 года муниципальный совет на внеочередном заседании назначил его главой Шебекинского городского округа. Численность населения Шебекинского городского округа на 1 января 2023 года составляла 83,6 тыс. человек. В самом городе Шебекино проживают 38,9 тыс. человек.

Власти делают всё возможное для населения в это непростое для города время, считает представитель Народного фронта в Белгородской области Александр Шошников.

НФ также оказывает всестороннюю помощь для жителей приграничных территорий Белгородской облас ти, добавил он.

— На прошлой неделе, после того, как ДРГ зашла на территорию нашей страны, многие местные жители приняли решение перебраться в безопасное место. Мы навестили детей, которые находились в пункте временного размещения и подарили им подарки, чтобы отвлечь от мрачных мыслей, — рассказал Александр Шошников.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона «Белгород Арена» Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Сейчас Народный фронт собирает информацию по потребностям людей, которые располагаются в ПВР. Организация окажет им всю необходимую помощь, пообещал ее представитель.