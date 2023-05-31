Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины

Вооруженные силы РФ поразили объекты военной инфраструктуры, в том числе «штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», рассказал 30 мая президент России Владимир Путин. Эксперты отмечают, что целью этой атаки были бункеры, где скрывались представители разведслужбы украинских формирований . В этот же день министр обороны Сергей Шойгу назвал потери ВФУ за май — более 16 тысяч военнослужащих, крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе, Николаеве и американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.

Достали в бункере

Владимир Путин 30 мая заявил, что в отличие от украинских вооруженных формирований, российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, к ним относится и «штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад».

— Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности , — отметил глава государства.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этих пунктах под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

— Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ходе комплексной работы были выявлены пункты управления. Противник пытался скрыть эти объекты и принимал активные меры маскировки. Также их прикрывали средства ПВО, в том числе и западного производства.

Собеседники «Известий» отметили, что в результате ударов все объекты были поражены, включая несколько позиций ПВО Украины.

Судя по реакции украинской стороны, российские удары оказались точными и болезненными, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Иначе бы не было атаки дронов в Москве, — считает он. — Думаю, что эти наши удары по центрам принятия решений — очень важный момент. И самое главное — они наносились не только там, где здания стоят. Судя по всему, эти хлопцы сидели в бункерах, и удары пришлись в том числе и по ним. Возможно, при этом применяли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Эксперт отметил, что главные центры принятия решение — в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, именно там «командуют всем».

— Но исполнители находятся на Украине, — объяснил он. Российские спутники отслеживают до метра, где они находятся. Думаю, что удары будут продолжаться и завтра, и послезавтра. И это правильное решение, потому что они понимают только одно — силу.

Уничтоженный Patriot

30 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в последние дни были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе, Николаеве и американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

— Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары, — сказал Шойгу.

При этом, по словам министра, военная помощь Украине не оказывает существенного влияния на исход специальной военной операции. Но киевские власти продолжают использовать вооружение НАТО для атак на социальные объекты и терактов против мирных российских граждан.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot Фото: AP Photo/Evan Vucci

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что за последний месяц потери украинских формирований составили более чем 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

ПВО перехватила и уничтожила 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Однако, несмотря на значительные потери вооруженных сил Украины, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима начать широкомасштабные наступательные операции, подчеркнул министр.

Российские Вооруженные силы жестко реагируют на действия украинских боевиков.

— 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним наносилось огневое поражение, — сообщил министр.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Шойгу рассказал подробности атаки дронов на российскую столицу. Он назвал произошедшее террактом. В нападении было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все они были уничтожены.

По его словам, в столице три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронная борьбы, потеряли управление и отклонились от планируемой маршрутной траектории. Кроме того, дополнительно пять дронов были уничтожены в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Удары продолжаются

30 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 440 человек и 28 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.

В Харьковской области и ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, там уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ДНР поражен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Десантно-штурмовая рота рядового Петра Бичулова обороняла подступы к освобожденному населенному пункту, когда противник обстрелял артиллерией позиции наших войск и начал атаку.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Петр вывел боевую машину из-под удара на запасные позиции, обеспечив ведение ответного огня. В ходе боя его машина пострадала и не могла дальше продолжать движение. Понимая, что экипажу грозит смертельная опасность, он выбрался из БМП и под огнем отремонтировал технику. Затем вывел машину из зоны обстрела и с новой позиции обеспечил поражение боевиков.

Экипаж боевой машины пехоты нанес значительный урон боевикам , что позволило отбросить их на исходные позиции.

Самоходно-артиллерийский взвод старшего лейтенанта Романа Тимченко поддерживал огнем наступление российских подразделений. Находясь на огневой позиции,

Роман обнаружил, что группа противника совершает обходной маневр в сторону наших тыловых подразделений. Было принято решение начать бой, в ходе которого группа боевиков была уничтожена.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Андрей Федоров, Богдан Степовой, Роман Крецул