В Шебекинском городском округе запретили движение траспорта до 30 июня

В Шебекинском городском округе запретили до 30 июня движение транспорта, сообщило правительство Белгородской области.

Отмечается, что это касается участков дорог «Белгород — Шебекино — Волоконовка», «Шебекино — Короча», «Шебекино — Неклюдово — Алексеевка» и «Маслова Пристань — Батрацкая Дача».

«Также в соответствии с приказом Минтранса области, на данных участках запрещена стоянка автотранспорта», — говорится в Telegram-канале правительства Белгородской области.

В публикации уточняется, что запрет был введен для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах. Для объезда доступны дороги «Таврово — Соломино — Разумное», «Разумное — Севрюково — Новосадовый», «Белгород — Новый Оскол — Советское», «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки».

Помимо этого, маршрутные автобусы, которые раньше проезжали через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Обстрелы Шебекино украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, погибших не было.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 июня сообщил, что число раненых в результате атаки со стороны украинских войск за прошедшие сутки достигло 16 человек.

Ранее в этот день он также рассказал о новом обстреле, который ВСУ нанесли по дороге в Шебекинском округе. В результате него погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей.

Как заявил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, ВСУ при обстреле Шебекино 2 июня целенаправленно наносили удары по частному сектору.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.