Жители Белгородской области рассказали «Известиям» об атаке украинских боевиков

Жители села Соболевка Белгородской области рассказали 3 июня подробности обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Военкор показал воронку размером примерно 3x5 м, которая осталась от атаки украинских войск 2 июня. По его словам, соседние населенные пункты обстреливали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», однако такие последствия, как в Соболевке, не остаются от подобных снарядов.

«Сюда били вообще без какой-либо цели, хаотично по всему поселку», — указал Сафиулин.

Один из местных жителей попал под обстрел боевиков. В первый раз атака произошла, когда он косил траву около здания школы, позже снаряды прилетели во двор дома, оставив воронку.

«Меня как раз дома не было. Я поехал к школе траву косить, а меня там застало. Летели три снаряда надо мной и упали от меня около школы. <...> А я прихожу домой, смотрю, земля валяется. Что-то тяжелое прилетело, у меня даже обломок остался», — рассказал очевидец.

Другой житель сообщил, что атака длилась около 10–15 секунд. По его словам, прилетело два снаряда.

Кроме того, Сафиулин показал еще несколько разрушений после обстрела ВСУ. На кадрах можно увидеть поврежденные жилые дома.

Ранее в этот день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при обстреле региона со стороны украинских боевиков. По его словам, с самого утра под атакой ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа.

До этого стало известно, что три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками Соболевки.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.