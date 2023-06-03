Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане
Мир
Эрдоган вступил в должность президента Турции сроком на пять лет
Мир
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Мир
Киев выразил Будапешту демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
Спорт
СМИ сообщили, что Месси объявил об уходе из ПСЖ
Мир
Сербский адвокат раскрыл цели НАТО в дестабилизации Балкан
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план
Мир
Президент Словакии допустила прекращение помощи Украине после выборов в парламент
Политика
В СФ призвали не воспринимать всерьез слова британского министра о захвате Крыма
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес
Сюжет:

Жители Белгородской области рассказали «Известиям» об атаке украинских боевиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители села Соболевка Белгородской области рассказали 3 июня подробности обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Военкор показал воронку размером примерно 3x5 м, которая осталась от атаки украинских войск 2 июня. По его словам, соседние населенные пункты обстреливали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», однако такие последствия, как в Соболевке, не остаются от подобных снарядов.

«Сюда били вообще без какой-либо цели, хаотично по всему поселку», — указал Сафиулин.

Один из местных жителей попал под обстрел боевиков. В первый раз атака произошла, когда он косил траву около здания школы, позже снаряды прилетели во двор дома, оставив воронку.

«Меня как раз дома не было. Я поехал к школе траву косить, а меня там застало. Летели три снаряда надо мной и упали от меня около школы. <...> А я прихожу домой, смотрю, земля валяется. Что-то тяжелое прилетело, у меня даже обломок остался», — рассказал очевидец.

Другой житель сообщил, что атака длилась около 10–15 секунд. По его словам, прилетело два снаряда.

Кроме того, Сафиулин показал еще несколько разрушений после обстрела ВСУ. На кадрах можно увидеть поврежденные жилые дома.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Ранее в этот день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при обстреле региона со стороны украинских боевиков. По его словам, с самого утра под атакой ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа.

До этого стало известно, что три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками Соболевки.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023