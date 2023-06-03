Два человека погибли и двое пострадали при обстреле Белгородской области

Два человека погибли, еще два получили ранения при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 3 июня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. Еще одна мирная жительница, получившая множественные осколочные ранения, погибла в Безлюдовке.

Двое получили осколочные ранения. Им оказывается медицинская помощь.

В этот же день сообщалось, что в Белгородской области три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками села Соболевка.

Обстрелы приграничных районов Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.