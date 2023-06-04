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ВС РФ нанесли удар и отбросили украинскую ДРГ из Новой Таволжанки
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ВС РФ нанесли удар и отбросили украинскую ДРГ из Новой Таволжанки

МО РФ: по украинской ДРГ в Новой Таволжанке нанесен артиллерийский удар, силы рассеяны
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) возле села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России 4 июня.

По информации военного ведомства, подразделения прикрытия границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе данного населенного пункта.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

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Ранее в этот день о попытке проникновения украинской ДРГ в Новую Таволжанку сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне Конашенков также сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ совместно с ФСБ и погранслужбой сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области. Он отметил, что российские войска отразили три атаки.

Как заявили в Минобороны, всего на приграничной территории было уничтожено около 50 украинских террористов, четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Участившиеся попытки диверсий на приграничные российские регионы стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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