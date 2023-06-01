Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения террористов в Белгородской области

Министерство обороны России 1 июня опубликовало кадры уничтожения украинских террористов в Белгородской области. Как отмечено в сообщении ведомства, нанесение ударов по противнику велось из тяжелых огнеметных систем.

Уточняется, что в специальной операции были задействованы ракетные войска и артиллерия Западного военного округа (ЗВО).

«В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений Западной группировки войск сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — отмечено в пресс-релизе.

Известно, что украинские боевики сначала совершили попытку атаки в направлении Волчанска, но были отброшены: военные РФ уничтожили бронированную машину противника и до 10 человек живой силы. После этого группа террористов из 15 боевиков попыталась пересечь границу России у левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево и Новой Таволжанки. Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожили удары артиллерии.

«В это же время еще одна украинская террористическая группа из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия госграницы ЗВО она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и бронированную машину», — рассказали в ведомстве.

Далее подразделения прикрытия границы были усилены бронегруппой. В 04.57 на территории Украины по резервам противника нанесла два удара армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в районах Огурцово и Гатище.

После этого террористические формирования нарастили усилия и еще раз попытались прорваться на территорию России из Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и «КамАЗ». Понеся потери после нового удара российских войск, террористы отошли в Жовтневое.

ВКС РФ нанесли по отступающим резервам сразу девять ударов, разбив остатки боевиков в районах Огурцово, Плетневки, Старицы и Волчанска. Всего было уничтожено более 50 украинских террористов, четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

До этого 1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ совместно с ФСБ и Погранслужбой сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области.

Ранее в этот же день украинские боевики начали обстрел Шебекино. Сообщалось, что при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет. Позднее стало известно еще об одном пострадавшем — мужчине, который получил осколочное ранение правой стопы при обстреле. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе отсутствует свет, есть разрушения.

На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

Жители также рассказали «Известиям» подробности обстрела со стороны украинских войск. По их словам, атака началась в 3:00 и продолжалась четыре часа. Позже в регионе появились машины с российской военной техникой.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.