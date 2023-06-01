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Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Шебекино

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Фото: TACC/пресс-служба губернатора Белгородской области
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Мужчина получил осколочное ранение правой стопы при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня, губернатор Вячеслав Гладков.

«В округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», — написал он в Telegram-канале.

Украинские боевики в четверг нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее появилась информация об обстреле автобуса. По словам Гладкова, пострадавших нет. Бригада скорой помощи осмотрела транспорт, он был пустой, добавил губернатор.

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Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. Как рассказал Гладков, массированный обстрел Шебекино продолжается. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекине.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия обстрела ВСУ Шебекино. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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