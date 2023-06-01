Песков сообщил о докладах Путину от ведомств по ситуации в Шебекино

Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино. Об этом 1 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением», — сказал он.

Ранее в четверг корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекино Белгородской области. По ее словам, один из снарядов упал рядом с детской школой искусств. В здании разбиты окна.

Полностью уничтожены гаражи, расположенные рядом со школой. В центре города видны обломки ракет и воронки от ударов украинских боевиков.

Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, массированный обстрел Шебекино продолжается. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек.

31 мая Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.