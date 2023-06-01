ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести террористический акт в Шебекино

Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в Минобороны РФ.

«После интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», — сказали в министерстве.

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