Жители Шебекино рассказали о ночном обстреле города

Жители Шебекино в Белгородской области рассказали 1 июня о ночном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Начали с двух взрывов. А потом до утра — и бух, и бух, и бух. Страсть! В дом попало, милиция горит, всё горит. Осколки валяются мелкие по дороге», — рассказал мужчина корреспонденту «Известий».

«В три часа всё это началось. И четыре часа нас здесь долбило, четыре часа!» — добавила жительница города.

Один из снарядов попал в жилой дом. Он уничтожил две квартиры и повредил соседние.

Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет.

Также губернатор Вячеслав Гладков и областной оперштаб опровергли информацию, распространенную в нескольких Telegram-каналах, о прорыве украинских боевиков в регион.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.