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Белгородский оперштаб опроверг данные о прорыве ВСУ в регион

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы прорыве украинских боевиков в регион.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении в Telegram.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что в Шебекинском округе продолжается обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Восемь человек раненых. Погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он в Telegram-канале.

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Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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