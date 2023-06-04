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Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Гладков: идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Фото: commons.wikimedia.org/oper_op
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В село Новая Таволжанка Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), начался бой. Об этом сообщил 4 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители. Искалеченные дети, убитые старики. Вот что остается после их рук», — заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Ранее, 3 июня, сообщалось, что российские силы уничтожили украинских боевиков при попытке прорыва государственной границы 1 июня в Шебекинском районе Белгородской области. В уничтожении боевиков участвовали сотрудники правоохранительных органов РФ и военнослужащие.

Как заявили в Минобороны РФ 1 июня, всего на приграничной территории было уничтожено около 50 украинских террористов, четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщал, что ВС РФ совместно с ФСБ и погранслужбой сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области. Он отметил, что российские войска отразили три атаки.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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