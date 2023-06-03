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Силы РФ уничтожили боевиков ВСУ при попытке прорыва границы в Шебекинском районе

«Известия» публикуют кадры с места уничтожения украинских боевиков в Шебекинском районе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские силы 1 июня уничтожили украинских боевиков при попытке прорыва государственной границы в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 3 июня.

В распоряжении «Известий» также есть кадры с места ликвидации боевиков.

Отмечается, что диверсанты не успели зайти на территорию России — они были уничтожены при попытке прорыва госграницы в районе села Новая Таволжанка.

Известно, что в уничтожении боевиков участвовали сотрудники правоохранительных органов РФ и военнослужащие.

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Как заявили в Минобороны РФ 1 июня, всего на приграничной территории было уничтожено около 50 украинских террористов, четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщал, что ВС РФ совместно с ФСБ и Погранслужбой сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области. Он отметил, что российские войска отразили три атаки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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