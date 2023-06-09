Три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Три человека пострадало в результате обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда.

Он пообещал, что как только прекратятся регулярные обстрелы, власти региона приступят к восстановлению жилья, чтобы вернуть жителей домой.

Накануне жители Шебекинского округа Белгородской области рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.