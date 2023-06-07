ВСУ обстреляли из «Града» село в Шебекинском округе

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 7 июня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, часть украинских снарядов упала в районе школы и Дома культуры, в часть попала в частный сектор. Он также отметил, что один из снарядов попал прямо во двор жилого дома, в результате чего было повреждены хозяйственная постройка и забор.

Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений, отметил Гладков. На месте обстрела работают оперативные службы.

Днем ранее губернатор Белгородской области сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ ликвидировали три цели над Белгородом и Белгородским районом. Тогда же глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке. По Шебекино также было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.