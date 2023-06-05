Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя выразил надежду на фиксацию обстрелов ЗАЭС со стороны Киева
Мир
В Белом доме назвали приоритетными поставки Киеву средств ПВО
Происшествия
В Белгороде подросток получил контузию в результате обстрела ВСУ
Мир
Эрдоган назначил своего пресс-секретаря главой турецкой разведки
Мир
США сфокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке после решения ОПЕК+
Мир
Экс-сотрудник ФСБ и агент разведки СССР и РФ Ханссен умер в тюрьме
Мир
СМИ сообщили о найденном дайверском ботинке на месте взрывов на СП
Происшествия
В Нижегородской области заявили о погибших при отравлении суррогатным алкоголем
Происшествия
Губернатор Белгородской области заявил о срабатывании ПВО
Происшествия
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 49
Происшествия
ВСУ выпустили по центру Донецка американскую ракету AGM-88 HARM
Мир
Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере
Сюжет:

Губернатор Белгородской области заявил о срабатывании ПВО

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО по трем воздушным целям
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее днем Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО по воздушной цели на подлете к городу. Согласно предварительным данным, в результате инцидента осколками были повреждены легковой автомобиль и карета скорой помощи. Информация о пострадавших жителях региона не появлялась.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Тогда же глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке. По словам главы округа, помимо ударов из РСЗО, по городу Шебекино было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии. Люди массово покидают город и его окрестности, их определяют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде, сообщил он.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

5 июня губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ энергообъекта в Белгородской области. После атаки произошло возгорание. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе.

Накануне губернатор региона заявил о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Новую Таволжанку.

Позднее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023