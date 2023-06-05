Губернатор Белгородской области заявил о срабатывании ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее днем Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО по воздушной цели на подлете к городу. Согласно предварительным данным, в результате инцидента осколками были повреждены легковой автомобиль и карета скорой помощи. Информация о пострадавших жителях региона не появлялась.

Тогда же глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке. По словам главы округа, помимо ударов из РСЗО, по городу Шебекино было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии. Люди массово покидают город и его окрестности, их определяют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде, сообщил он.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

5 июня губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ энергообъекта в Белгородской области. После атаки произошло возгорание. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе.

Накануне губернатор региона заявил о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Новую Таволжанку.

Позднее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.