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Жители Шебекинского округа рассказали о жизни под обстрелами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Шебекинского округа Белгородской области в четверг, 8 июня, рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

«У коллеги прилетело в летнюю кухню, стена вылетела, сына откинуло на подвал. Они быстренько уехали. Дедушка, 85 лет, здесь остался, никуда не поехал», — рассказала одна из жительниц Шебекинского округа о недавнем обстреле.

Другую пожилую жительницу Шебекинского округа Анну Сергиенко обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) застал во время работы в огороде. От атаки ВСУ женщина спряталась в холодном подвале.

«Нет, умирать буду здесь. В подвал залезла, там холодно. Я на огороде полола картошку. Слышу: «Бах, бах». А потом вдруг сирена. Я испугалась, села на ведерко и сижу, боюсь. Я инвалид 2-й группы, ногами не хожу», — рассказала Анна Сергиенко.

Алексей Полторанин предложил Анне Сергиенко вывезти ее из опасного района, но пенсионерка настоятельно отказалась.

«Я буду здесь умирать. Не поеду. Сын у меня уехал, уговаривал меня. Я буду здесь», — ответила пожилая женщина.

Однако многие округа жители всё же покинули собственные дома из-за непрекращающихся атак со стороны Киева.

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7 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что электроснабжение города Шебекино, подвергающемуся регулярным обстрелам со стороны ВСУ, планируется восстановить в ближайшее время.

Накануне, 6 июня, Гладков сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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