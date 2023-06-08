Гладков обозначил сроки восстановления подачи света в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что электроснабжение города Шебекино, который в последнее время подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируется восстановить в ближайшее время. Об этом он написал 7 июня в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекине мы дадим. В том числе через волонтеров организуем дополнительный подвоз воды жителям», — написал он.

Как отметил губернатор, главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову была поставлена задача привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны.

В течение двух суток электричество должно появиться и в населенных пунктах Чураевской сельской территории, добавил Гладков.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Накануне Гладков сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.