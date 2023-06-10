Жители Шебекино рассказали об обстрелах мирных районов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают даже мирные районы Шебекино. Об этом 10 июня рассказали жители города корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

По словам корреспондента, некоторые районы города полностью опустели. Местные жители бросили даже автомобили. Большинство людей уехали из города, разместившись в пунктах временного размещения (ПВР), у родственников или знакомых.

«Мирные жители. Тут не было ни военных, никого. Тут были мирные жители. В первый день прилетело в «скорую», — рассказал мужчина, проживающий в Шебекино.

Дороги повреждены разорвавшимися снарядами украинских боевиков.

Некоторые жители пользуются затишьем и ненадолго возвращаются в свои дома.

«Печально. Всё портится. Воды нет. Людей нет. У меня животные здесь, хозяйство, которое я не могу вывезти. Периодически кто-то приезжает, постоянных жителей нет», — поделился один из местных жителей.

Как отметил корреспондент, в центре города разрушен универмаг. Помещение сгорело изнутри, в здании выбиты окна.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, как в Шебекино работает бригада скорой помощи в условиях обстрелов со стороны ВСУ. Медики носят шлемы и спецодежду. При этом, несмотря на обстановку в городе, продолжается транспортировка необходимых препаратов.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

Жители Шебекинского округа Белгородской области 8 июня рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.