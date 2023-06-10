«Известия» показали работу скорой помощи в Шебекино в условиях обстрелов

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, как в Шебекино работает бригада скорой помощи в условиях обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил корреспондент, медики носят шлемы и спецодежду. При этом, несмотря на обстановку в городе, продолжается транспортировка необходимых препаратов.

«Машина оборудована для оказания помощи двоим пострадавшим одновременно. У нас два аппарата ИВЛ, два монитора, один дефибриллятор, две термосумки, один инфузомат — машина укомплектована полностью», — рассказал фельдшер станции скорой помощи Владимир Крупко.

Уточняется, что оставлять машину у дома нельзя. Необходимо быстро забрать пациента из опасной зоны.

«Оказание помощи будет непосредственно в бронемашине, либо здесь мы уже привозим и начинаем в процессе транспортировки. Стоять на одном месте во дворе дома — у нас этого категорически нельзя», — сообщила заведующая службой медицины катастроф Белгородской области Лидия Потапова.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадало в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

Жители Шебекинского округа Белгородской области 8 июня рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.