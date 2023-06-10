Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Мир
США решили выделить $437 тыс. для анализа проблем украинской экономики
Мир
В конгрессе США призвали судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа
Мир
Министр обороны Италии выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Российская компания поможет ОАЭ в производстве роботов и 3D-принтеров
Мир
Крупный пожар возник на складах к северо-востоку от Парижа
Мир
Конгресс США подготовил проект резолюции о передаче Киеву ракет ATACMS
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе ГСМ в Уфе
Армия
Politico указала на успехи РФ при отражении контрнаступления Украины
Мир
ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области
Спорт
Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»

«Известия» показали работу скорой помощи в Шебекино в условиях обстрелов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, как в Шебекино работает бригада скорой помощи в условиях обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил корреспондент, медики носят шлемы и спецодежду. При этом, несмотря на обстановку в городе, продолжается транспортировка необходимых препаратов.

«Машина оборудована для оказания помощи двоим пострадавшим одновременно. У нас два аппарата ИВЛ, два монитора, один дефибриллятор, две термосумки, один инфузомат — машина укомплектована полностью», — рассказал фельдшер станции скорой помощи Владимир Крупко.

Уточняется, что оставлять машину у дома нельзя. Необходимо быстро забрать пациента из опасной зоны.

«Оказание помощи будет непосредственно в бронемашине, либо здесь мы уже привозим и начинаем в процессе транспортировки. Стоять на одном месте во дворе дома — у нас этого категорически нельзя», — сообщила заведующая службой медицины катастроф Белгородской области Лидия Потапова.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадало в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

Жители Шебекинского округа Белгородской области 8 июня рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023