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Названы факторы, которые могут оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы

Эксперт Сигал не рекомендовал принимать резких решений по покупке валюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Существует ряд факторов, которые могут оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы, рассказал «Известиям» 7 июля аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Одним из них он назвал снижение дефицита нефтегазовых доходов бюджета РФ.

Также возможно закрытие части спекулятивных позиций в иностранной валюте участниками рынка.

Кроме того, повлиять могут охлаждение потребления, потому что рублевые цены на импортируемые товары вырастут, а также дальнейшее снижение потребности в иностранной валюте для оплаты импорта, так как спрос снизился.

«Для целей налогообложения российских нефтедобывающих компаний дисконт к цене нефти Brent в июле снизился с $28 до $25. При этом возможно, что этот максимальный дисконт до конца года еще снизят, что дополнительно увеличит доходы бюджета», — добавил еще один фактор Джиоев.

Ведущий аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова объяснила, что текущее ослабление рубля — это рыночная волатильность, которая неоднократно ранее наблюдалась.

«Мы полагаем, что рубль отыграет часть падения, но точного горизонта для обратного движения указать невозможно. С учетом фактора сезонности речь может идти об одном-двух месяцах», — предположила она.

В свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал не советует россиянам совершать резких решений по покупке, обмену валюты.

«Мы живем в рублевой экономике, зарплату получаем в рублях и платим в рублях. Были уже случаи, когда покупали доллар после такой волатильности. На валютном рынке курс откатывался назад. Мы видим, что курс рубля зависит в том числе и от цен на нефть. Я бы не советовал совершать каких-то резких движений — нужно просто действовать исходя из потребностей. У нас есть и нормальные условия по рублевым сбережениям, и покупать валюту нужно, если есть, допустим, необходимость поехать в отпуск, то есть если она действительно нужна, то это нормально для того, чтобы рассчитываться за границей», — заключил он.

«Доллар в трехзначное число не уйдет»
Гендиректор АКРА Михаил Сухов — о том, почему рубль дешевеет и как долго это будет продолжаться

Накануне курс евро впервые с марта достиг уровня 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, 7 июля в 18:59 американская валюта находилась в районе 91,2 рубля, европейская — 100.

Гендиректор АКРА, экс-зампред Центробанка Михаил Сухов 7 июля в интервью «Известиям» дал прогноз, согласно которому доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления и уже летом начнется тренд на его ослабление.

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