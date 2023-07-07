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«Доллар в трехзначное число не уйдет»

Гендиректор АКРА Михаил Сухов — о том, почему рубль дешевеет и как долго это будет продолжаться
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления, и уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты. Такой прогноз в блицинтервью «Известиям» на Финансовом конгрессе дал гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. В четверг, 6 июля, «американец» и «европеец» показывали пиковые значения с конца марта 2022-го — в моменте они стояли 93,5 и 102 рубля соответственно. Однако уже к середине дня они откатились до отметок 100 и 92. По прогнозам экономиста, среднее значение курса доллара в 2023 году составит 80–85 руб./$. Евро же будет колебаться на уровне 7–8 рублей выше «американца».

«Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже»

— В последние две недели западные валюты быстрыми темпами укреплялись по отношению к рублю. В четверг евро подскакивал в моменте до 102 рублей, доллар — до 93,5 рубля. На ваш взгляд, с чем это связано?

Эти процессы лучше видит Центральный банк. Если он считает, что валютная ликвидность на рынке есть, глобально соотношение баланса спроса и предложения не изменилось — значит поводов для беспокойства пока нет. В отношении ликвидности на рынке есть волнообразные периоды, связанные с поступлением валютной выручки из-за рубежа, ее продажей на внутреннем рынке (в том числе для выплаты налогов в рублях) и в конечном итоге — спросе на нее со стороны импортеров.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глобально курс рубля зависит от состояния торгового баланса. Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже. Чем больше зарабатывают экспортеры и чем больше долларов и евро они конвертируют на внутреннем рынке — тем рубль будет сильнее.

— По вашим ожиданиям, до каких уровней может ослабнуть рубль в ближайшее время?

— По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет.

курс рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Ослабление нацвалюты — это не негативный тренд»

— По вашему мнению, когда может переломиться тренд на ослабление рубля?

Ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения. Сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро — значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и правительство. Возможно, под влиянием изменения торгового баланса мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 руб./$ до 80 или даже 85 руб./$.

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У этого процесса есть и позитивная сторона. Если нацвалюта ослабнет — это сделает выручку экспортеров энергоресурсов выше в рублевом выражении.

По моим прогнозам, при отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим.

рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— По вашим прогнозам, каким будет курс рубля в ближайший квартал?

Скорее всего, в ближайшее полугодие — II и III кварталы — курс выйдет на среднегодовые значения. Они будут выше, чем ожидалось ранее. Если весенние прогнозы предполагали, что в среднем по году доллар будет находиться в диапазоне 75–80 рублей, то в ближайшее время, вероятно, ожидания сместятся в сторону 80–85 рублей за доллар. Курс евро будет меняться соответственно — с разницей к доллару порядка 7–8 рублей.

Инфографика

Справка «Известий»

Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России. Она привела пример: положительный счет текущих операций в I квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее. Таким образом, в страну поступает значительно меньше валюты, чем в прошлом году, при этом спрос на нее со стороны импортеров — гораздо выше.

Вместе с тем глава регулятора подтвердила, что понижательная динамика курса нацвалюты несет риски роста цен. Этот факт будет приниматься во внимание, когда Банк России будет принимать решение по ключевой ставке 21 июля 2023-го, подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах. Но доверие к регулятору сохраняется. Поэтому в ЦБ считают, что плавающий курс и политика таргетирования инфляции показали свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков и структурной трансформации.

— Плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике, — заключила Набиуллина.

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