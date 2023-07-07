Доллар не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления, и уже летом начнется тренд на ослабление американской валюты . Такой прогноз в блицинтервью «Известиям» на Финансовом конгрессе дал гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. В четверг, 6 июля, «американец» и «европеец» показывали пиковые значения с конца марта 2022-го — в моменте они стояли 93,5 и 102 рубля соответственно . Однако уже к середине дня они откатились до отметок 100 и 92. По прогнозам экономиста, среднее значение курса доллара в 2023 году составит 80–85 руб./$ . Евро же будет колебаться на уровне 7–8 рублей выше «американца».

«Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже»

— В последние две недели западные валюты быстрыми темпами укреплялись по отношению к рублю. В четверг евро подскакивал в моменте до 102 рублей, доллар — до 93,5 рубля. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Эти процессы лучше видит Центральный банк. Если он считает, что валютная ликвидность на рынке есть, глобально соотношение баланса спроса и предложения не изменилось — значит поводов для беспокойства пока нет . В отношении ликвидности на рынке есть волнообразные периоды, связанные с поступлением валютной выручки из-за рубежа, ее продажей на внутреннем рынке (в том числе для выплаты налогов в рублях) и в конечном итоге — спросе на нее со стороны импортеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глобально курс рубля зависит от состояния торгового баланса. Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже. Чем больше зарабатывают экспортеры и чем больше долларов и евро они конвертируют на внутреннем рынке — тем рубль будет сильнее .

— По вашим ожиданиям, до каких уровней может ослабнуть рубль в ближайшее время?

— По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Ослабление нацвалюты — это не негативный тренд»

— По вашему мнению, когда может переломиться тренд на ослабление рубля?

— Ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения . Сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро — значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и правительство. Возможно, под влиянием изменения торгового баланса мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 руб./$ до 80 или даже 85 руб./$ .

У этого процесса есть и позитивная сторона. Если нацвалюта ослабнет — это сделает выручку экспортеров энергоресурсов выше в рублевом выражении .

По моим прогнозам, при отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— По вашим прогнозам, каким будет курс рубля в ближайший квартал?

— Скорее всего, в ближайшее полугодие — II и III кварталы — курс выйдет на среднегодовые значения. Они будут выше, чем ожидалось ранее . Если весенние прогнозы предполагали, что в среднем по году доллар будет находиться в диапазоне 75–80 рублей, то в ближайшее время, вероятно, ожидания сместятся в сторону 80–85 рублей за доллар. Курс евро будет меняться соответственно — с разницей к доллару порядка 7–8 рублей.