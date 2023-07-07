С мячом придут: как «Севастополь» и «Рубин» готовятся к чемпионату России

Во второй половине июля должен состояться долгожданный дебют крымских команд в чемпионате России по футболу. После девяти лет выступлений на региональном уровне ФК «Севастополь» и «Рубин Ялта» сыграют в дивизионе Б второй лиги. Изначально помимо этих двух команд на участие в соревновании претендовали также «Океан» из Керчи и «ТСК-Таврия» из Симферополя, но они не прошли аттестацию.

«Севастополь»

Вторая лига — третья по силе в российском профессиональном клубном футболе после РПЛ и первой лиги. Но с 2023 года она фактически поделена на два дивизиона. И теперь дивизион Б стал четвертым по статусу эшелоном национального первенства.

Это произошло после реформы, которую Российский футбольный союз (РФС) начал весной и утвердил в июне. Многие считают, что сделано это было в том числе для того, чтобы обойти возможные санкции со стороны ФИФА и УЕФА за участие крымских клубов в российских соревнованиях. Дело в том, что статус дивизиона Б до конца не был сформулирован. Сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящей соревнования в первой и второй лигах, сообщал, что для участия в соревновании дивизиона Б необходима лицензия РФС-3Б, но не уточнялось, считается ли она профессиональной, полупрофессиональной или будет иметь еще какой-то статус.

Ряд источников «Известий» в РФС утверждал, что в случае вопросов со стороны международных организаций российские юристы будут ссылаться на отсутствие профессионального статуса у этого соревнования. По их расчетам, это должно будет снять вопросы по участию крымских клубов. При этом никто пока не может уточнить, что придется делать, если в ближайшие годы «Севастополь» или «Рубин» добьются повышения в классе и по спортивному принципу будут заслуживать играть в однозначно профессиональном турнире под эгидой РФС и ФНЛ.

Между тем оба клуба говорят, что в любом случае серьезно относятся к требованиям РФС и стараются готовиться к соревнованиям внутри России как к профессиональным.

— Трудности есть, у нас все-таки малый промежуток времени был, чтобы подготовиться к новому для нас турниру, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый. — Соответствующий аттестат мы получили в начале июня, а в середине июля уже старт чемпионата во второй лиге. Но мы делаем всё, чтобы уже к началу сезона соответствовать всем критериям, чтобы выглядеть как настоящий профессиональный клуб второй лиги чемпионата России.

Дивизион Б второй лиги разделен на четыре группы по территориальному принципу и две подгруппы внутри каждой. Так, в подгруппе с «Севастополем» и «Рубином» также выступают «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс Новокубанского района Краснодарского края, «Динамо-Ставрополь», «Дружба» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края и СКА из Ростова-на-Дону.

Первые матчи в этой подгруппе пройдут 15 июля. Победители подгруппы определятся осенью, после чего весной во втором этапе сыграют с лучшими командами другой подгруппы и поборются за выход в дивизион А второй лиги. Генеральный директор «Севастополя» считает новый формат соревнований подходящим для его клубов.

— То, что наш дивизион разделили по территориальному принципу, для нас является большим плюсом, — уверен Валерий Чалый. — В плане логистики будет гораздо проще. И для команды, которой легче будет восстанавливаться после не самых длинных выездов, и для клуба в финансовом плане. В остальном — как стартанем, посмотрим. Выводы можно будет делать, когда начнем играть.

«Севастополь» продолжает комплектовать команду к новому сезону. Валерий Чалый не скрывает, что состав в немалой степени поменяется по сравнению с тем, который играл за клуб в Премьер-лиге Крымского футбольного союза (КФС). Поэтому руководство пока воздерживается от постановки задач на ближайший сезон.

— Трудно говорить о готовности команды, поскольку комплектование продолжается, — отметил гендиректор «Севастополя». — С этим есть сложности, поскольку времени совсем не было для поиска игроков. Но мы решаем этот вопрос. Уверен, всё будет хорошо. Но пока не ставим конкретных задач. Для нас сейчас главное — собрать и построить команду, которая будет конкурентоспособна на уровне дивизиона Б второй лиги. Чем мы сейчас и занимаемся. Начнем играть — всё увидим. Увидим свое состояние, свой уровень на фоне других команд. Мы с клубами с материка не играли уже девять лет. Как там играют в футбол, какого уровня футболисты по сравнению с нами, как они готовы к сезону — всё это можно понять, только выйдя против них на поле. Так что всё покажет практика. А пока строить всякие воздушные замки не надо. Нужно реально смотреть на вещи. А реальность появится тогда, когда мы начнем выступление в соревновании ФНЛ.

«Рубин»

Продолжает формировать состав на дебютный сезон во второй лиге и «Рубин Ялта». По словам президента клуба Кирилла Шапошникова, подготовка идет в соответствии с намеченными планами.

— В данный момент команда проводит сборы в Ялте на домашнем стадионе «Авангард», — сообщил «Известиям» Кирилл Шапошников. — Нам удалось сохранить тот костяк игроков, на которых мы рассчитывали и вокруг которых мы сейчас строим обновленную команду. Комплектование продолжается, в данный момент у нас на просмотре находятся как молодые, так и уже зарекомендовавшие себя футболисты.

В начале мая в интервью «Спорт-Экспрессу» президент «Рубина» заявил, что клуб ориентируется на бюджет около 40 млн рублей на ближайший сезон. Это говорилось уже с расчетом на выступление во второй лиге. Накануне старта сезона он подтверждает эту сумму.

— Укладываемся в озвученный бюджет и даже чуть меньше, — отметил Шапошников. — Весомую поддержку в достижении наших целей оказывает администрация Ялты и наши партнеры. Большая им за это благодарность.

Ялтинскому клубу не пришлось идти на глобальные изменения в отношении своего стадиона, чтобы соответствовать требованиям ФНЛ. Он и так был после реконструкции, поэтому под вторую лигу изменения пришлось делать минимальные. В основном нужно было привести в соответствие внутриклубные организационные моменты.

— В первую очередь ответственным за определенные направления сотрудникам нужно было пройти обучение и аттестацию, с которыми они успешно справились, — объяснил президент ялтинского клуба. — В остальном не скажу, что нужно было что-то менять. Скорее нужно было привести все организационные составляющие работы клуба в соответствие с требованиями ФНЛ. И эти требования серьезнее, чем те, с которыми мы сталкивались на местном уровне.

Как и в «Севастополе», в «Рубине» пока не оглашают конкретных турнирных задач на предстоящий сезон.

— Главная задача на сезон у нас — радовать ялтинских болельщиков победами в каждом матче и освоиться во второй лиге в первую очередь организационно, — резюмировал Шапошников. — Клуб выходит на новый уровень, и этому уровню нужно соответствовать по всем критериям. Это и есть наша основная задача.

«Рубин Ялта» был основан в 2009 году. В первые годы имел любительский статус и выступал в городском чемпионате, в основном комплектуясь за счет местных воспитанников. В 2014 году после присоединения Крыма к России был заявлен в созданную Премьер-лигу Крымского футбольного союза. Проводимые ею чемпионат и кубок с тех пор стали главными соревнованиями Республики Крым и Севастополя.

Высшими достижениями «Рубина» были серебро Премьер-лиги – 2022 и два выхода в финал кубка. ФК «Севастополь» создан в 2014 году после присоединения Крыма на основе выступавшего в 2002–2014 годах в чемпионате Украины другого клуба под таким же названием, который девять лет назад юридически прекратил свое существование. Нынешний «Севастополь» четырежды выигрывал золото Премьер-лиги КФС, один раз брал кубок, трижды завоевывал суперкубок.