Состав для компании: что ждет обновленный «Зенит»

На протяжении пяти сезонов «Зенит» Сергея Семака выигрывал золотые медали чемпионата России по футболу. В нынешнее межсезонье петербургский клуб рискует потерять двух ключевых футболистов, но станет ли он слабее? И появится ли долгожданный шанс у его конкурентов? «Известия» ищут ответы в заголовках трансферных новостей межсезонья.

Тотальное преимущество

В прошлом сезоне «Зенит» обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша РПЛ. Пятое золото оказалось для Сергея Семака одним из самых легких за время работы с сине-бело-голубыми — команда прошла сезон без серьезных спадов и до оформления титула ни разу не теряла очки в двух турах подряд. Одна из главных причин столь уверенной игры — отсутствие Лиги чемпионов и ранний вылет из Кубка России.

По сути, «Зенит» весь сезон думал только об одном турнире — на групповом этапе младшего российского соревнования сине-бело-голубые чаще всего использовали футболистов ближайшего резерва и в итоге заняли третье место в квартете. В кубок «Зенит» по-настоящему включился только к мартовской игре против «Динамо», но уступил в ней в серии пенальти. После этого невская команда спокойно довела дело в чемпионате до досрочной победы.

Новая роль Семака

Однако любому механизму необходима регулярная отладка: даже вечно золотую команду нужно обновлять, иначе она легко утратит корону. «Зенит» понимает это и уже произвел ряд перестановок не только в составе, но и в управлении клубом.

Лето для петербуржцев началось с важной новости: совет директоров клуба решил изменить структуру руководства и создал новый коллегиальный орган — правление. В него вошли девять человек, в том числе главный тренер команды Сергей Семак. Возглавил правление генеральный директор Александр Медведев.

Рядовой болельщик не обратил особого внимания на эту весть, но для развития клуба она очень важна. Таким образом подчеркиваются заслуги Медведева в управлении клубом в последние годы, а также юридически расширяются полномочия Семака. В РПЛ больше нет тренера, который официально входил бы в управленческий орган клуба. Да и вообще для мирового футбола подобное — редкость.

Минус Кузяев, Вендел в уме

Претерпел изменения и тренерский штаб «Зенита». Санкт-Петербург покинули тренер по физподготовке Мария Бурова и ее супруг, экс-ассистент Семака Александр Низелик. Кроме того, в клубе больше нет многолетнего видеоаналитика сине-бело-голубых Максима Гайдовского. Все они ушли по собственному желанию и хотят попробовать свои силы на новом месте работы в другой стране.

Обновился и состав. Кому-то может показаться, что обойма «Зенита» и так идеальна, но это не совсем так. Истек контракт у Далера Кузяева, который активно ищет новое место работы за рубежом — пока самым вероятным пунктом назначения хавбека остается Турция, но есть вероятность и того, что он все-таки продлит соглашение с петербургским клубом.

По-прежнему вне расположения команды находится Вендел: один из лидеров «Зенита» отправился в отпуск еще после матча 27-го тура с «Краснодаром» и до сих пор сидит в Бразилии, причем не стесняется публиковать в соцсетях отчеты о своем отдыхе. Будущее Вендела в Санкт-Петербурге под большим вопросом: Семак объявил, что «Зенит» разрешил хавбеку вести переговоры с другими клубами, хотя его контракт истекает только через четыре года, да и вообще был продлен на улучшенных условиях лишь прошлым летом.

Вероятность ухода Вендела достаточно высокая, но приостанавливать контракт с «Зенитом», как сделали многие легионеры год назад, он уже не может. Бразильца просто так не отпустят: сине-бело-голубые хотят выручить от его продажи около €20 млн. Пока из реальных претендентов на Вендела только «Фламенго», которому подобную сумму потянуть очень трудно.

Новые бразильцы

Ни один клуб не хочет терять лидеров, но сине-бело-голубые к этому были готовы. Без Кузяева и Вендела центр поля «Зенита» осиротеет, однако чемпионы России уже нашли им замены. Наконец-то в Санкт-Петербург прибыл экс-хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос, о трансфере которого было объявлено еще зимой, — он стал частью сделки по продаже Юри Алберто. Ду Кейрос уже дебютировал за сине-бело-голубых и даже забил в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

Другой новичок в центр поля — 19-летний полузащитник сборной России Александр Коваленко. Прошлый сезон он провел в «Крыльях Советов», но принадлежал «Сочи». Кроме того, «Зенит» выкупил у «Коринтианса» вингера Густаво Мантуана, а также вернул своего воспитанника Никиту Гойло из «Пари НН». Сине-бело-голубые вступают в сезон сразу с четырьмя голкиперами: помимо новичка, в обойме есть Даниил Одоевский, Александр Васютин и Михаил Кержаков.

Еще одна покупка анонсирована на февраль следующего года — в «Зенит» переедет талантливый форвард «Коринтианса» Педро, которому как раз следующей зимой исполнится 18. Он станет 15-м бразильцем в истории петербургской команды.

Состав укомплектован

Неизвестно, окончена ли трансферная кампания «Зенита». Со стороны кажется, что команде было бы неплохо усилиться центральным защитником и забивным форвардом, но вряд ли эти задачи в приоритете у клуба. Состав и так выглядит укомплектованным как минимум для борьбы на два фронта в России. Если бы впереди была Лига чемпионов, то вопросов было бы куда больше.

А так — «Зенит» остается безоговорочным фаворитом сезона. Команда Семака точно нацелена оформить трофейный дубль, а также завоевать Суперкубок России, в битве за который «Зенит» сойдется с ЦСКА уже 15 июля.