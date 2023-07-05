«Звезда» сошлась: «Зенит» проиграл красно-белым в Петербурге

Лучшая команда чемпионата России по футболу последних пяти лет, петербургский «Зенит», продолжает подготовку к предстоящему сезону РПЛ. В рамках выставочного турнира Кубок PARI Премьер подопечные Сергея Семака проиграли белградской «Црвене Звезде» со счетом 1:2. В выходные сине-бело-голубые встретятся со стамбульским «Фенербахче». В первом матче турнира они одержали волевую победу над бакинским «Нефтчи».

Снова ажиотаж

В Санкт-Петербурге неплохо удалось заполнить паузу между сезонами. Соскучившиеся по любимой команде зрители обеспечили хорошую посещаемость матчей Кубка PARI Премьер, если учитывать их неофициальный статус, а также фактор летних отпусков. На встречу с «Нефтчи» пришло больше 15 тыс. зрителей. Еще больше людей заполнило «Газпром Арену» на вторничной игре со «Звездой» — почти 18 тыс.

В отличие от большинства других клубов, «Зенит» не стал закрываться от публики. Московские команды, например, первые контрольные матчи нынешнего лета провели в закрытом режиме — на базах, не допустив туда ни болельщиков, ни журналистов. Исключением стал лишь ЦСКА, который сыграл на домашней «ВЭБ Арене» с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:0) в тот же день, когда «Зенит» встречался с «Црвеной Звездой».

«Динамо» параллельно, закрывшись от всех, обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1). На прошлой неделе «Локомотив» в аналогичной атмосфере разошелся миром с омским «Иртышом» (1:1) и победил астраханский «Волгарь» (4:2). «Спартак» в среду будет играть в «Лужниках» с «Торпедо» без посторонних наблюдателей. Как и в выходные против «Акрона».

Во второй половине недели все эти клубы уже будут пропускать зрителей на свои матчи. Но «Зенит» стал это делать с первой же игры. Встреча с «Црвеной Звездой» выдалась особой по атмосфере. Приехал внушительный десант сербских фанатов, которые очень громко поддерживали свою команду. Поклонники «Зенита» выразили солидарность в отношении гостей с Балкан, проскандировав: «Косово је Србија!»

Эксперименты с составами

Большим разочарованием для российских болельщиков стало отсутствие на игре нашего соотечественника, полузащитника «Црвены» Егора Пруцева. Младший брат хавбека «Спартака» Данила Пруцева играет в Сербии с прошлого года, но из-за небольшой травмы не смог прилететь в Питер.

Зато в составе белградской команды играл габонец Гелор Канга — в середине 2010-х годов успешно выступавший в РПЛ за «Ростов», с которым выиграл Кубок России-2014 и серебро чемпионата России-2016. Даже зенитовские болельщики его встретили аплодисментами. Кроме того, на замены вышли Милан Родич, в 2013–2015 годах игравший за «Зенит», но не сумевший закрепиться в составе, и Урош Спаич, известный по выступлениям за «Краснодар».

У хозяев в старте вышел 19-летний дебютант Дмитрий Васильев. Кроме того, Сергей Семак снова дал с первых минут сыграть бразильскому новичку Эдуардо Кейросу. В остальном по сравнению с игрой с «Нефтчи» состав значительно обновился. И опять в перерыве и по ходу тайма тренерский штаб «Зенита» произвел множество замен.

Игра выдалась достаточно жесткой. За первый тайм арбитр Алексей Амелин был вынужден показать четыре желтые карточки — три из них игрокам питерского клуба. Сине-бело-голубые создали несколько опасных моментов, когда могли забить, но по итогам едва ли не первой опасной атаки счет открыла «Црвена Звезда» — мяч оказался на счету Мирко Иванича. Это случилось незадолго до перерыва.

Но в середине второго тайма хозяева сравняли за счет удачной игры новичков: Кейрос забил с передачи Васильева. И всё же победу одержали красно-белые сербы: на 88-й минуте Крассо был точен с пенальти — 1:2.

— Мы пока далеки от своих лучших кондиций, — сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. — «Црвена Звезда» вполне заслуженно победила, хотя моментов у нас было больше, местами мы играли получше, но не удалось забить. Рад, что можем играть в таком турнире с такими соперниками. Тем более пришло немало болельщиков, и это добавляет эмоций.

Завершит выступление в Кубке PARI Премьер «Зенит» 9 июля матчем с «Фенербахче». Сутками ранее между собой сыграют «Црвена Звезда» и «Нефтчи». 12 июля «Фенер» встретится со «Звездой», а три дня спустя — с «Нефтчи». «Зенит» начнет сезон 15 июля матчем за Суперкубок России против ЦСКА, а примерно через неделю после этого проведет первую игру в новом розыгрыше чемпионата страны — на выезде с «Пари Нижний Новгород».