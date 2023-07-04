«Думаю, в России еще будет чемпионат мира по футболу»

Футболист Гаэль Ондуа долгое время живет в России. Он был единственным игроком с паспортом РФ, который принимал участие в чемпионате мира – 2022. На матчи в Катаре полузащитник нанес на бутсы не только флаг Камеруна, но и России. Этот перформанс не понравился руководству «Ганновера». После возвращения с ЧМ он перестал выходить на поле (Гаэль считает, что всё дело в русском паспорте). Как следствие, контракт Ондуа с немецким клубом не был продлен, и с 30 июня футболист находится в статусе свободного агента. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Ондуа рассказал, что может продолжить карьеру в клубе РПЛ.

«У меня в жизни нет конфликтных ситуаций»

— Многие сватают вас в РПЛ. Вы уже месяц в России и как будто бы намекаете, что хотите остаться здесь.

— Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях всё будет официально.

— Это будет российский клуб?

— Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено.

— Оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА для вас реально?

— Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

— Вы долгое время играли в Германии. Были ли предложения от европейских команд?

— Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала всё обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек! Могу двигаться дальше.

— Вы попрощались с «Ганновером»? У вас же была неприятная история с клубом…

— Пока не попрощался, потому что я еще отдыхаю. Когда вопрос с новым клубом будет решен, попрощаюсь со всеми, как я обычно делаю.

— Действительно ли у вас был какой-то конфликт с клубом?

— У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно — играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций.

— Как бы вы описали свое пребывание в «Ганновере»?

— Я бы сказал, что всё было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебе дал. И я благодарен «Ганноверу» за всё, что они сделали для меня.

«Когда услышал, что сборные Камеруна и России могут сыграть между собой, пошли мурашки»

— Если чисто теоретически вы окажетесь в российском клубе, вам ничего не скажут в сборной на этот счет? Дорога в национальную команду всё еще будет открыта?

— Об этом я пока не думал, не разговаривал даже с тренером сборной. В первую очередь мне нужно решить свою судьбу, а дальше будем обсуждать остальное.

— Насколько в данном контексте реально сборной России сыграть против Камеруна?

— Вы знаете, для меня это бы была мечта. Когда я услышал о том, что наши сборные могут сыграть между собой, у меня пошли мурашки! Матч Россия – Камерун после ситуации на ЧМ-2022 был бы потрясающим вариантом. Посмотрим, может быть, в ближайшие месяцы что-то изменится. Мы вполне можем сыграть. Я бы хотел увидеть это!

— Вы слышали о том, что правительство Камеруна запретило играть против России?

— Нет, не слышал.

— До вас эту информацию не доводили?

— Нет. Просто я знаю, что все футболисты сборной были бы рады! Из-за меня все хотели побывать в России, сыграть против сборной здесь, в Москве. Это было бы великолепно для всех! В целом между Камеруном и Россией хорошие отношения. Думаю, что это случится. Хотим, чтобы это стало реальностью.

— Вы были на финале Кубка России. За кем больше всего следите?

— Следил за красивым футболом, также слежу, даже в Германии, за всеми матчами РПЛ. Было приятно находиться там, где люди, несмотря ни на что, пришли поболеть за любимые команды.

— Не кажется ли вам, что в условиях изоляции российский футбол деградирует?

— Не могу оценить. У каждого своя правда. Мне лично всё понравилось!

— Многие говорят, что уровень РПЛ сопоставим с уровнем вторых лиг топ-5 Европы. Это действительно так?

— Об этом вам скажут профессионалы, я всего лишь футболист. Мне без разницы, где играть, главное — показать на поле все свои лучшие качества, наслаждаться игрой. Футбол — это моя любимая работа. Есть люди, которые лучше ответят на такие вопросы.

— Кого можете выделить из российских спортсменов?

— Не люблю отвечать на такие вопросы. Это журналисты могут кого-то выделять. Я считаю, что каждый показывает такой футбол, какой он может. Они профессионалы, значит, им нравится то, чем они занимаются.

— Общаетесь с кем-то из российских футбольных звезд?

— Да, конечно. Но сейчас не буду рассказывать, с кем. У меня много друзей, с которыми мы росли, играя в детстве. Продолжаем общаться, несмотря ни на что.

— Пишут, что Чалов и Кузяев могут уехать в Европу. Как думаете, получится?

— Есть много околофутбольных вещей, я к этому никак не отношусь. Они талантливые и отличные игроки, знают, что делать. Я не агент, не специалист, а футболист.

«Россия — футбольная страна»

— Допускаете, что еще когда-нибудь Россия сможет принять чемпионат мира?

— Конечно. Во время ЧМ-2018 я ходил на матчи — это было круто! Во всех городах было много людей из разных стран. Это просто прекрасно. Некоторые мои друзья играли и рассказали об атмосфере. Думаю, что чемпионат мира в России будет. Поживем — увидим.

— Были на легендарном для сборной России против Испании в «Лужниках» ровно пять лет назад?

— Да, я был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь, никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия — футбольная страна.

— Что для вас тогда было знаковым событием: нога Акинфеева, речь Дзюбы или что-то еще?

— Каждый футболист внес уникальный вклад в ту победу. Не только Дзюба, Акинфеев или главный тренер Станислав Черчесов. Все игроки сборной принимали в этом участие. В том числе и болельщики сборной России показали свою поддержку! Когда я их слушал, у меня шли мурашки по коже. Они любят свою сборную. Это остается на всю жизнь, как Евро-2008. В данном случае это успех всей сборной России, а не какого-то одного человека. Я бы сказал, что это успех русского народа. Он создал праздник.

— Вы уже возрастной футболист. Задумывались о том, чтобы играть до 40 лет и дальше, как условный Ибрагимович?

— Главное — это здоровье. Если оно будет позволять играть, то можно продолжать. Со здоровьем у меня всё хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше.