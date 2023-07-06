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МИД РФ призвал полицию Франции оставаться в правом поле на фоне протестов

Захарова: действия полиции Франции на фоне протестов должны оставаться в правовом поле
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Действия правоохранительных органов Франции на фоне уличных протестов должны оставаться в правовом поле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотели бы подчеркнуть необходимость неукоснительного удержания действий правоохранительных органов в правовом поле, недопустимость любых форм полицейского насилия <...>, тем более если оно мотивировано этнической принадлежностью человека», — сказала дипломат на брифинге 6 июля.

Она отметила, что МИД выражает крайнюю озабоченность данной ситуацией, а также беспрецедентным ростом насилия во Франции.

Кроме того, Захарова добавила, что ситуация с протестами во Франции не должна ставить под угрозу безопасность на Европейском континенте.

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Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

На шестой день беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

5 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, назвав обстановку стабильной. При этом он дополнил, что МВД всё еще находится в режиме повышенной мобилизации. За день до этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден.

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