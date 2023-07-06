Реклама
Прямой эфир
Мир
Грете Тунберг предъявили обвинение из-за отказа подчиняться полиции
Мир
Не менее 27 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Мексике
Мир
Армения договорилась о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром
Экономика
В Госдуме предложили запретить взимать с покупателей комиссию за возврат товара
Происшествия
Более пяти емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке
Происшествия
Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием двух машин на Варшавском шоссе в Москве
Общество
В детском лагере под Воронежем выявили случаи острой кишечной инфекции
Общество
По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено уголовное дело
Мир
Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля
Общество
Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов
Спорт
Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии

Грете Тунберг предъявили обвинение из-за отказа подчиняться полиции

0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Johan Nilsson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг привлекли к ответственности за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в среду, 5 июля, сообщило издание Sydsvenskan.

Девушке предъявили обвинение после проведения климатической акции в нефтяном порту города Мальме в начале июня. Участники движения «Верни будущее» встали на пути танкеров, тем самым заблокировав им проезд. По словам прокурора Шарлотты Оттесен, полиция потребовала не мешать движению транспорта, однако Тунберг и еще несколько человек проигнорировали этот призыв.

Слушание по делу активистки состоится в окружном суде Мальме в конце месяца. Предполагается, что ей назначат штраф.

ПереГрета: климатическая повестка и новая генеральная линия
Как Грета Тунберг стала медиапророком и получила степень по теологии

Между тем представитель организации «Верни будущее» Ирма Кьельстрём назвала транспортировку ископаемого топлива более серьезное проблемой, нежели судебное преследование протестующих. Она заверила, что задержания не повлияют на работу движения.

Ранее, 14 апреля, Грета Тунберг вышла на одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе в преддверии визита министров Евросоюза с целью привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов.

В начале года Тунберг устроила очередную акцию в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вместе с единомышленниками она выступила за климатическую справедливость. Протестующие потребовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023