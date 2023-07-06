Грете Тунберг предъявили обвинение из-за отказа подчиняться полиции

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг привлекли к ответственности за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в среду, 5 июля, сообщило издание Sydsvenskan.

Девушке предъявили обвинение после проведения климатической акции в нефтяном порту города Мальме в начале июня. Участники движения «Верни будущее» встали на пути танкеров, тем самым заблокировав им проезд. По словам прокурора Шарлотты Оттесен, полиция потребовала не мешать движению транспорта, однако Тунберг и еще несколько человек проигнорировали этот призыв.

Слушание по делу активистки состоится в окружном суде Мальме в конце месяца. Предполагается, что ей назначат штраф.

Между тем представитель организации «Верни будущее» Ирма Кьельстрём назвала транспортировку ископаемого топлива более серьезное проблемой, нежели судебное преследование протестующих. Она заверила, что задержания не повлияют на работу движения.

Ранее, 14 апреля, Грета Тунберг вышла на одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе в преддверии визита министров Евросоюза с целью привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов.

В начале года Тунберг устроила очередную акцию в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вместе с единомышленниками она выступила за климатическую справедливость. Протестующие потребовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива.