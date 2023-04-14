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Грета Тунберг устроила одиночную забастовку перед посольством Швеции в Брюсселе

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Фото: соцсети
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Экоактивистка Грета Тунберг решила выйти на одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе в преддверии визита министров Евросоюза в Брюссель. Ее цель — привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов. Соответствующие посты опубликованы в ее Twitter.

В своих публикациях она отметила, что в настоящее время ее страна председательствует в ЕС, соответственно, она хочет воспользоваться шансом и привлечь внимание министров к проблеме лесного хозяйства. На одном из постеров девушка держит плакат с надписью «Леса невозобновляемы».

«В то время как у нас есть много деревьев на плантациях, предназначенных для вырубки, монокультурные плантации, это нельзя назвать лесами. Мы теряем последние оставшиеся естественные леса, которые бесценны для поглотителей углерода, биоразнообразия и прав человека», — заявила 20-летняя Тунберг.

Она также добавила, что шведская модель лесного хозяйства губительна как для климата, окружающей среды, так и для коренных народов саамов и прав человека. По ее словам, шведы не должны влиять в этом вопросе на страны — члены Европейского союза.

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21 марта Университет Хельсинки удостоил Тунберг звания почетного доктора наук, ее выдающиеся познания были отмечены факультетом теологии. Вручение степени состоится 9 июня. Кроме активистов и политиков почетных званий удостоились профессора, юристы, журналисты, переводчики, микробиологи и другие.

В начале года экоактивистка устроила очередную акцию в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вместе с еще около 30 активистами Тунберг выступила за климатическую справедливость. Протестующие требовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива. Сама Тунберг держала плакат «Оставьте его в земле».

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