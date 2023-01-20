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Грета Тунберг провела экологическую акцию протеста в Давосе

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Шведская активистка Грета Тунберг провела экологическую акцию протеста в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters.

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Вместе с еще около 30 активистами Тунберг выступила за климатическую справедливость. Протестующие требовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива. Сама Тунберг держала плакат «Оставьте его в земле».

В прошлом Тунберг приезжала в Давос для участия в ВЭФ и убеждала обратить внимание на экологические проблемы человечества.

Накануне Тунберг вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. Она заявила, на ВЭФ дают площадку для выступлений тем, кто ответственен за проблемы в области экологии.

16 января Тунберг задержали во время протестов в ФРГ. Она отказалась покидать деревню Лютцерат, которую готовят под снос для расширения угольного разреза в Рурском бассейне. Вместе с экоактивистами она попыталась прорвать оцепление полиции и помешать сносу построек. Некоторым из них удалось проникнуть в шахты.

Ранее, 25 ноября, Тунберг и еще около 600 человек подали иск против Швеции из-за политики по климату. В своем коллективном иске истцы обвинили шведские власти в том, что текущая климатическая политика страны нарушает конституцию государства, а также Европейскую конвенцию о правах человека.

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