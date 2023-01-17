Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Властям Евросоюза (ЕС) пора вводить санкции против ряда полицейских и руководства МВД Германии. Об этом во вторник, 17 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в немецком Лютцерате.

Двадцатилетнюю активистку задержали накануне во время протестов в ФРГ. Она отказалась покидать деревню Лютцерат, которую готовят под снос для расширения угольного разреза в Рурском бассейне.

«Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — отреагировала на эту информацию представитель МИДа в Telegram.

Демонстрации в Германии начались 11 января, после того как стало известно, что энергокомпания RWE планирует заняться разработкой угольной шахты в Лютцерате. Экоактивисты попытались прорвать оцепление полиции и помешать сносу построек. Некоторым из них удалось проникнуть в шахты.

В столкновениях с демонстрантами полиция применила дубинки и слезоточивый газ, сообщило агентство DPA. Отмечалось, что как минимум девять активистов были доставлены в больницу.

Ранее, 25 ноября, Тунберг и еще около 600 человек подали иск против Швеции из-за политики по климату. В своем коллективном иске истцы обвинили шведские власти в том, что текущая климатическая политика страны нарушает конституцию государства, а также Европейскую конвенцию о правах человека.