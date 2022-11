Грета Тунберг и еще 600 детей подали иск против Швеции из-за политики по климату

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и вместе с нею еще более 600 детей и молодых людей подали иск против собственной страны из-за ее политики по климату. Об этом сама Тунберг написала 25 ноября в Twitter.

«Сегодня, в «Черную пятницу», — идеальный день, чтобы подать иск против государства за его недостаточную климатическую политику. Так мы и сделали. До встречи в суде!» — указала 19-летняя активистка в соцсети.

В своем коллективном иске истцы обвиняют Швецию в том, что текущая климатическая политика страны нарушает Конституцию государства, а также Европейскую конвенцию о правах человека.

«Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений», — цитирует заявление агентство Bloomberg.

Ранее, 3 ноября, Тунберг призвала выйти на протест в Глазго, где проходила конференция ООН по изменению климата (COP26). По ее мнению, участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата. СОР26 проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Ранее, 17 октября, экоактивистка исполнила хит 1980-х Never Gonna Give You Up британского певца Рика Эстли на гала-концерте, проходившем в рамках акции Climate Live. Своим выступлением она хотела продемонстрировать, что экоактивисты — это в основном подростки, которые «могут петь и дурачиться, а не только злые дети, какими их нередко пытаются изобразить в СМИ».

28 сентября на климатическом молодежном саммите Youth4Climate в Милане Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров словами «бла-бла-бла». Она назвала пустыми их обещания решить проблему климатической чрезвычайной ситуации.

Широкую известность Грета Тунберг получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.