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Грета Тунберг возложила на участников ВЭФ вину за климатический кризис

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе предоставляется слово для обсуждения проблем в области экологии именно тем людям, которые виноваты в климатическом кризисе. Такое заявление сделала шведская экоактивистка Грета Тунберг 19 января в рамках форума.

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Она вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем.

«Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой. Это говорит нам о том, насколько всё это абсурдно. Людей, которых мы действительно должны слушать, здесь нет. Вместо этого нас бомбардируют заявлениями людей, которые, по сути, являются теми, кто вызывает этот кризис», — подчеркнула Тунберг.

Всемирный экономический форум проходит с 16 по 20 января в швейцарском Давосе.

Ранее, 25 ноября 2022 года, Тунберг и еще около 600 человек подали иск против Швеции из-за политики по климату. В своем коллективном иске истцы обвинили шведские власти в том, что текущая климатическая политика страны нарушает конституцию государства, а также Европейскую конвенцию о правах человека.

До этого, 3 ноября, Тунберг призвала выйти на протест в Глазго, где проходила конференция ООН по изменению климата (COP26). По ее мнению, участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата. СОР26 проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

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