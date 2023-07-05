Более пяти емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский 5 июля сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) загорелось более пяти емкостей с топливом на нефтебазе

Пожар произошел на Красногвардейскаой нефтебазе. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«21:10 — н.п. Богатырь — н.п. Макеевка: выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее в этот день после обстрела ВСУ Макеевки начался пожар. По информации «Известий», после атаки на Червоногвардейский район загорелась нефтебаза.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры пожара на нефтебазе в поселке Лесное. Предположительно, ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.

4 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что ВСУ ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил «Известиям», что в результате обстрела ВСУ есть погибшие, также зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий.

Депутат народного совета ДНР Александр Камышов заявил, что в результате атаки ВСУ было повреждено здание больницы.

Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ достигло 68 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.