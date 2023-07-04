Украинские националисты ударили по Макеевке из HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 4 июля сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
«Известия» публикуют кадры удара, на которых слышен хлопок. Затем над одним из зданий поднимается облако дыма.
Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения в результате обстрела ВСУ. Во время обстрела Петровского района Донецка погибли два человека.
Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.