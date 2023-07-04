Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 июля сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), чуть больше чем за час украинские боевики обстреляли Донецк девять раз.

По населенному пункту Максимильяновка и Петровскому и Кировскому районам Донецка в 16:35 было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. Затем, в 16:40, ВСУ ударили по Максимильяновке еще пятью снарядами такого же калибра.

В 16:55 еще шесть снарядов калибра 155 мм попали по Петровскому району Донецка и Красногоровке.

В 17:05 был обстрелян поселок Нетайлово: по нему было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 17:35 пять снарядов попало по населенному пункту Карловка, а в 17:45 по Куйбышевскому району Донецка выпустили еще шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле Ясиноватой в ДНР пострадал местный житель — мужчина 1985 года рождения.

В этот же день в экстренных службах ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под удар попал автобус, в результате погиб мужчина.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.