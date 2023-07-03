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Мужчина погиб при обстреле украинскими боевиками автобуса в Еленовке в ДНР

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Фото: t.me/itsdonetsk
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под обстрел попал автобус, рассказали в экстренных службах Донецкой Народной Республики (ДНР) в понедельник, 3 июля.

«При обстреле ВСУ Еленовки на линии огня оказался автобус, погиб мужчина», — сообщили экстренные службы ТАСС.

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Днем ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны украинских боевиков. Он сообщил, что в результате обстрела произошло возгорание дома, также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

Как стало известно 1 июля, в результате обстрела ВСУ Донецка разрушены хозяйственные постройки и жилой дом в частном секторе. Часть дома из-за обстрела превратилась в груду кирпичей.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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