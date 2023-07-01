«Известия» показали последствия обстрела Киевского района Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем, 1 июля, обстреляли Киевский район Донецка. Корреспондент «Известий» показал последствия удара.

Как следует из кадров, ракета прилетела в частный сектор. Разрушены хозяйственные постройки, пробита стена дома. Рядом с руинами гуляет маленький мальчик со своей мамой.

Часть дома из-за обстрела превратилась в груду кирпичей. Журналист также продемонстрировал осколок разорвавшегося боеприпаса.

Как отметила пожилая женщина, в этом доме родились ее дети и прошла вся жизнь.

Также утром в субботу ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Были повреждены жилые дома и автомобили.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.